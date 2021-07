Falconara, bici rubata recuperata grazie all'ex sindaco e al fiuto della cagnolina Meri | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Esce per la consueta passeggiata con la sua cagnolina e ritrova una bici elettrica rubata. Protagonista della vicenda a lieto fine è l’ex sindaco di Falconara Goffredo Brandoni, che ha permesso agli agenti di polizia locale di Falconara di recuperare il mezzo, del valore di circa 700 euro, a pochissimi giorni dalla denuncia di furto. Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri, 8 luglio. Brandoni era uscito con Meri, la sua amata cagnolina, per raggiungere l’area verde di via Alessandro Volta, sopra al parco Kennedy. Qui, grazie anche alla curiosità della piccola meticcia, ha notato tra i cespugli la bicicletta elettrica abbandonata, quasi del tutto nascosta dalla vegetazione. Ha subito avvisato il comandante della polizia locale Alberto Brunetti, che ha inviato una pattuglia per recuperare il mezzo. E’ bastato un breve accertamento per accorgersi che il proprietario della bici aveva presentato denuncia di furto al Comando di piazza Municipio il 5 luglio, appena tre giorni fa. Nel primo pomeriggio l’uomo, residente a Falconara, è stato avvisato del ritrovamento. La bici non ha subito particolari danni ed è perfettamente funzionante, forse proprio grazie all’immediato recupero.