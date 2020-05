Falconara, divieto balneazione zona foce Esino e raffineria. Riaprono sottopassi

FALCONARA MARITTIMA – Anche per l’estate 2020 è confermato il divieto di balneazione permanente all’altezza della foce del fiume Esino (tra l’ex Hotel Luca e la raffineria) e davanti allo stabilimento Api di Falconara. A stabilirlo è un’ordinanza del sindaco di Falconara Marittima Stefania Signorini firmata giovedì, in vista dell’inizio della stagione balneare che la Regione Marche ha fissato per il 29 maggio. Restano balneabili tutti gli altri tratti di costa, da Rocca Mare al confine con Montemarciano fino a Palombina Vecchia al confine con Ancona. Oggi (18 maggio), inoltre, riaprono al transito gli ultimi tre sottopassi per la spiaggia rimasti chiusi: quello della stazione sarà percorribile per entrare in spiaggia, mentre saranno in uscita quello di via Mameli e via Spagnoli.