Falconara, contagi a scuola: il sindaco chiude la elementare Aldo Moro. | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Scatta da domani, 26 febbraio, la chiusura precauzionale della scuola elementare Aldo Moro, dove sono tre le classi in quarantena: da lunedì sono rimasti a casa 75 bambini su un totale 223 iscritti, oltre il 33 per cento. Stando alle indicazioni arrivate dall’Asur durante la riunione di ieri dell’Anci Marche, è consigliabile chiudere i plessi in cui si registra circa il 20 per cento di studenti in quarantena.

Per questo il sindaco Stefania Signorini ha siglato oggi un’ordinanza che sospende le lezioni in presenza e raccomanda la didattica a distanza per tutti gli alunni della scuola elementare di via Palombina Vecchia. La chiusura resterà in vigore fino a giovedì 4 marzo compreso. Va chiarito che nel plesso non si registrano focolai: la quarantena è scattata in via precauzionale, per il contatto con un insegnante che è risultato positivo. Il provvedimento sindacale dispone un monitoraggio quotidiano della situazione nei tre istituti comprensivi falconaresi. «Nel decidere l’eventuale chiusura delle scuole – spiega il sindaco – mi sono attenuta a quanto emerso nel tavolo di confronto di Anci Marche: l’Asur ha indicato il rapporto del 20 per cento tra studenti in quarantena e totale degli iscritti tenendo conto del fatto che su tutto il territorio è stata registrata la presenza della variante inglese del virus, che ha una trasmissione più veloce e interessa anche i bambini».

Sul territorio di Falconara la situazione della Aldo Moro, attualmente, appare la più rilevante dal punto di vista del rapporto tra alunni in quarantena e totale degli iscritti, ma nel corso della settimana situazioni simili si sono registrate anche in altri plessi del Comprensivo Ferraris. Alle medie Ferraris tre classi da lunedì sono in quarantena su un totale di 17, alle Rodari numerosi bambini sono in isolamento.

Quanto al Comprensivo Falconara Centro, da questa mattina è rimasta a casa una classe della elementare Dante Alighieri, mentre resta in isolamento una classe della Giulio Cesare.

Infine nel Comprensivo Sanzio restano due classi in quarantena alle elementari Da Vinci, ma una di queste tornerà in aula domani, 26 febbraio.