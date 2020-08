FALCONARA MARITTIMA – È stato completato ieri mattina il lavaggio di piazze, strade e marciapiedi nella zona centro, come richiesto dall’amministrazione comunale a Marche Multiservizi.

L’intervento ha interessato piazza Mazzini compresa la scalinata dei portici ex Catalani, piazza Fratelli Bandiera, via Bixio, via IV Novembre, via Cavour (nel tratto tra piazza Mazzini e via Flaminia) e il sottopasso pedonale di Villanova.