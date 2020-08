Falconara, nuovo assetto della Giunta | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – L’assessore allo Sport e Cultura Marco Giacanella lascia l’incarico in Giunta per esigenze di lavoro, al suo posto entra Raimondo Baia, consigliere di Uniti per Falconara. Con la nomina ad assessore, l’esponente di Upf decade dal suo ruolo in Consiglio comunale: questo comporterà l’ingresso di Maurizio Andreoni, primo dei non eletti della stessa lista. La nomina del neo assessore è stata formalizzata con un decreto sindacale di mercoledì 5 agosto. Falconarese doc, 44 anni, Raimondo Baia lavora come tecnico operativo ed è padre di due bambini. Marco Giacanella non farà comunque mancare il suo sostegno all’amministrazione comunale.

La presentazione del nuovo assetto è avvenuta nella mattinata di ieri, giovedì 6 agosto, in Sala del Leone. Erano presenti il sindaco Stefania Signorini, il presidente del Consiglio Goffredo Brandoni e i componenti della Giunta, compresi l’assessore uscente Giacanella e il neoassessore Baia.



«Marco Giacanella lascia l’incarico da assessore, ma non vogliamo perderlo – dice il sindaco Stefania Signorini – perché è competente, ha capacità relazionale e sa appassionarsi a quello che fa, caratteristiche molto importanti quando si lavora per i cittadini. Troveremo una formula perché rimanga nella nostra squadra. Ringrazio Marco per il suo impegno e do il benvenuto a Raimondo Baia, anche lui giovane, con competenza e capacità di appassionarsi a quello che fa».

Giacanella, oltre che quelle allo Sport e a Cultura e Turismo, lascia le deleghe al Personale, alle Politiche giovanili e all’informatizzazione. «Il mio percorso nasce da lontano – ha ricordato – prima come consigliere e presidente del Consiglio nelle legislature Brandoni, poi come assessore. E’ stato un percorso importante, una bella avventura. In questi due anni in Giunta sono stati ottenuti risultati importanti, come l’assunzione di 52 figure professionali, circa un terzo dell’organico del Comune, grazie a concorsi esterni e selezioni interne, l’avvio del Consiglio comunale dei ragazzi e la creazione della Giornata del Futuro, la trasmissione in streaming del Consiglio comunale, gli interventi sulle strutture sportive comunali e l’organizzazione di eventi sportivi come le Miniolimpiadi». Giacanella ha ringraziato il sindaco, i colleghi assessori, i dipendenti comunali e i consiglieri, anche quelli d’opposizione, «con i quali i rapporti sono sempre stati improntati a stima e rispetto». Il nuovo assessore Raimondo Baia entra con le deleghe allo Sport, alla Polizia locale e alla Polizia amministrativa. Baia, nel presentarsi, ha ricordato un caro amico, «Luca Laurenzi, maggiore della polizia locale scomparso prematuramente. Ho sempre voluto occuparmi della nostra polizia locale e ora posso onorare appieno questo impegno. Il tema mi è sempre stato a cuore, mio nonno era carabiniere proprio a Falconara. La nomina assessore alla Polizia locale mi fa ricordare il passato e, allo stesso tempo, mi proietta nel futuro. Sarà cruciale la sinergia con le altre forze di polizia, per questo ne incontrerò appena possibile i vertici. Quanto allo Sport, opererò sulle orme di Marco Giacanella».

Ha preso la parola anche il presidente del Consiglio ed ex sindaco Goffredo Brandoni, che ha ricordato gli esordi nel 2008 di una squadra di cui già facevano parte l’attuale sindaco Signorini, l’assessore uscente Giacanella e l’attuale assessore Baia, oltre che gli assessori Clemente Rossi e Raimondo Mondaini. Il presidente del Consiglio ha sottolineato che non si vince da soli, ma in gruppo.

Con l’ingresso di Baia nell’esecutivo comunale, si rimescolano le deleghe all’interno della Giunta.

Il sindaco Stefania Signorini avrà le deleghe a Scuola, Cultura e Turismo, Politiche giovanili, Personale.

Il vicesindaco Raimondo Mondaini mantiene le deleghe a Bilancio, Sicurezza e Società partecipate, cui si aggiungono quelle alle Politiche sociali e Informatizzazione.

Restano invariate le deleghe degli altri assessori: Valentina Barchiesi mantiene Lavori pubblici, Ambiente, Patrimonio, Protezione civile e Pari opportunità; Clemente Rossi resta assessore a Urbanistica, Commercio e Trasporto pubblico; l’assessore Romolo Cipolletti mantiene le deleghe a Manutenzioni, Viabilità e Segnaletica, Arredo urbano, Aree pubbliche e impianti pubblicitari.