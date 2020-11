Falconara si veste di luci per il Natale 2020, sabato l'accensione | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Sarà un cielo stellato sopra la centralissima piazza Mazzini il simbolo del Natale falconarese 2020. Da sabato 28 novembre fino al 6 gennaio 2021 Falconara si vestirà di luci per accogliere tutti in un’atmosfera magica, non solo in centro città, ma anche a Castelferretti e a Palombina Vecchia, dove brilleranno alberi e luminarie.

Le luci si accenderanno nel pomeriggio di sabato, senza cerimonie di inaugurazione, ma con una breve diretta con il sindaco Stefania Signorini, che sarà trasmessa sulla pagina Facebook del Comune di Falconara. L’impossibilità di organizzare eventi, concerti e animazioni data l’emergenza sanitaria ha spinto l’amministrazione comunale a investire tutto sugli addobbi e sugli arredi delle principali piazze del territorio, grazie anche al contributo degli sponsor.

Gli alberi di Natale da addobbare a festa sono arrivati a Falconara proprio nella mattinata di oggi, mercoledì 25 novembre: gli abeti saranno posizionati in piazza della Libertà a Castelferretti, al centro commerciale Le Ville e vicino al sottopasso di Palombina Vecchia e a Villanova, mentre in piazza Mazzini sarà allestito un albero luminoso. A Castelferretti, Palombina e in centro città sono previste anche installazioni di luci realizzate appositamente per Falconara, dove si potranno scattare selfie sempre nel rispetto delle norme anti-contagio. L’impianto comunale di filodiffusione diffonderà musiche natalizie in centro e al centro commerciale Le Ville. Quest’anno, poi, anche i cittadini sono chiamati a illuminare le strade cittadine: il Comune lancia il concorso ‘Balconi luminosi a Falconara’ con attestati per gli allestimenti più belli. «Abbiamo puntato l’attenzione sull’illuminazione – spiega il sindaco Stefania Signorini – per creare un’atmosfera ancora più suggestiva che in passato, dato che non potremo organizzare momenti di aggregazione. Il filo conduttore della luce caratterizza anche il concorso dei balconi, una forma di partecipazione dei cittadini a queste festività natalizie». I partecipanti dovranno scattare foto a balconi, cortili, finestre, giardini o facciate addobbati per il Natale. Possono essere utilizzati addobbi a tema natalizio con soggetti e materiali diversi, l’unico aspetto obbligatorio è l’illuminazione. Possono partecipare singoli cittadini, famiglie e persino interi condomini. Per partecipare occorre compilare il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune e sulla pagina Facebook ‘Balconi luminosi a Falconara’ e poi inviare la foto del proprio allestimento all’indirizzo cultura@comune.falconara-marittima.an.it oppure con un messaggio privato alla pagina social dedicata all’evento. Le foto possono essere inviate fino al 27 dicembre e saranno pubblicate a partire dal 30. Quelle che riceveranno un maggior numero di ‘mi piace’ saranno premiati con un attestato.

Anche le scuole saranno coinvolte nell’organizzazione del Natale: i lavori dei bambini saranno pubblicati in una mostra virtuale sulla pagina Facebook del Comune di Falconara.