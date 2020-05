Falconara, spiaggia divisa: da una parte i teli, da un’altra gli ombrelloni

FALCONARA MARITTIMA – Torneranno percorribili in entrambi i sensi di marcia i sottopassi per la spiaggia. Lo ha deciso la Giunta per garantire ai bagnanti l’accesso più rapido alla spiaggia.

A chi imbocca il sottopasso viene comunque raccomandato di attendere il suo turno, nel caso in cui il tunnel sia già occupato da persone che camminano nella direzione opposta, in modo da evitare contatti diretti. Resta inoltre obbligatorio l’uso delle mascherine.