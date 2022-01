False mail che contestano violazioni amministrative, occhio alla truffa | Password Magazine

JESI – False mail inviate ai cittadini in cui si contestano presunte violazioni amministrative ma è una truffa: è il Comune di Jesi a segnalarla tramite i propri canali informativi.

«Sono state segnalate mail inviate ai cittadini nelle quali vengono contestate presunte violazioni amministrative indicando che vi sarà un contatto della Polizia locale per definire la questione economica – fa sapere -. Si precisa che sono mail false a cui si invita a non dar riscontro avvisando le forze dell’ordine».