Fanno saltare il postamat, i carabinieri sventano il colpo e mettono in fuga i criminali

CAMERATA PICENA – Questa notte verso le 3.30,i carabinieri della Compagnia di Jesi, impiegati per la prevenzione dei furti, sono intervenuti rapidamente presso l’ufficio postale di Camerata Picena poiché la centrale dei Carabinieri di Jesi aveva ricevuto l’allarme. Alcuni malfattori approfittando dell’ora tarda, hanno tentato di derubare l’ufficio postale facendo saltare il postamat. L’arrivo immediato dei militari con 6 pattuglie ha messo in fuga i criminali. I bandati hanno fatto perdere le loro tracce ma il bottino è salvo, sono in corso le indagini dei carabinieri.

Continueranno i servizi preventivi della Compagnia Carabinieri di Jesi.

Forse ad agire la stessa banda di criminali che, qualche giorno, aveva fatto saltare il postamat a Trecastelli, rubando un bottino da 40 mila euro.