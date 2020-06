Farmacia degli Angeli, attivo l'ambulatorio BenEssere della dott.ssa Saturni | Password Magazine

ANGELI DI ROSORA -Dal qualche settimana, è partito il progetto BenEssere che coinvolge la nutrizionista Health Coach dott.ssa Letizia Saturni e la Farmacia degli Angeli di Angeli di Rosora.

«Da giovedì 18 giugno, grazie all’attenzione e alla cordiale accoglienza della dottoressa Cecilia Possenti e del suo professionale staff è iniziata una nuova esperienza – fa sapere la Saturni -. Il progetto BenEssere che è cresciuto negli anni e che ci ha viste -collaborando anche con altri professionisti- presenti sul territorio ora si arricchisce di una mia presenza più strutturata. Ogni 15 giorni sarò infatti in sede per consulenze e/o colloqui su appuntamento quale Nutrizionista Health Coach».

Avviato dunque l’ambulatorio in Nutrizione e BenEssere in collaborazione con la Farmacia degli Angeli.

«Questo è solo il primo passo. A breve seguiranno altre iniziative con formule nuove e funzionali ai tempi che stiamo vivendo e dunque rispettose di tutte le regole vigenti. Qualche anticipazione? Sicuramente, sto pensando infatti di farVi trovare in Farmacia alcune strategie ed allenamenti e buone pratiche per il BenEssere in Estate. – dice la dottoressa Saturni – Ho sempre creduto nella Farmacia quale presidio di eccellenza per la salute e punto di riferimento preferenziale per il cittadino. Ora più che mai la farmacia rurale è il luogo sul territorio dove recarsi non più solo per acquistare il farmaco ma piuttosto per ricevere sia informazioni sicure e vere che trovare servizi per il BenEssere della vita quotidiana».

Soddisfazione anche dalla dottoressa Cecilia Possenti: «Con piacere ho aperto le porte alla Dr.ssa Letizia Saturni che, con la sua amicizia e competenza, ha seguito in passato il progetto su BenEssere e Corretto Stile di Vita promosso dalla Farmacia degli Angeli con il patrocinio del Comune e del Plesso Scolastico di Rosora. Sono sicura che in un momento come questo in cui emerge sempre più una necessità sociale di prendersi cura degli altri: la Dr.ssa Saturni in qualità di Healt Coach e lo staff qualificato della Farmacia degli Angeli saranno presenti sul territorio per rispondere ad un quotidiano sempre più complesso».

Per appuntamenti telefonare alla dottoressa Letizia Saturni – 347 4351576 oppure in Farmacia – 331 5050260.