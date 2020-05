Al via la Fase 2, spostamenti e nuova autocertificazione

REGIONE – Si volta pagina, oggi parte la Fase 2. C’è fermento per le strade, oggi è per molti il giorno della ripartenza. Auto in strada, runner, persone in autobus, realtà produttive che riaccendono i motori: tutto sembra quasi essere tornato alla normalità. Sembra perché in realtà il pericolo del virus è ancora dietro l’angolo: per questo è bene indossare la mascherina, igienizzare mani, mantenere il distanziamento sociale. Sono le tre regole fondamentali da ricordare per questa fase. Massima attenzione anche a eventuali assembramenti che potrebbero formarsi ora che ci sono più persone a circolare in città. Tra le novità di questo 4 maggio la possibilità di spostarsi da comune a comune, anche per far visita a congiunti o per una passeggiata. Consentita infatti l’attività motoria anche in luogo distante da casa. Intanto, c’è un nuovo modello di autocertificazione che è possibile scaricare dal sito del Ministero.

PARCHI E SPIAGGE. Riaprono oggi giardini pubblici e spiagge a Falconara e a Senigallia. Riaprono parchi anche a Fabriano, a Jesi invece restano chiusi fino al 17 maggio. Ad Ancona da oggi si può passeggiare in strade e piazze mentre dal 7 maggio saranno aperti anche i parchi e dal 18 maggio si potrà andare a passeggiare lungo i litorali di Passetto, Palombina e Portonovo. Sui litorali lo si potrà fare tutti i giorni tranne il sabato e domenica. Riaperti nelle città anche i cimiteri.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Torna a lavoro il settore manifatturiero (tessile, moda, auto, mobili), delle costruzioni e il commercio all’ingrosso delle relative filiere, industria estrattiva. Bar e ristoranti restano chiusi ma possono utilizzare la modalità di somministrazione cibo e bevande con il take away.