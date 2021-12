«Fatemi la multa, tanto la mascherina non la metto». Sanzionato per 400 euro | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Scatta la prima sanzione in zona gialla per il mancato utilizzo della mascherina all’aperto. Una vera e propria ‘ribellione’ quella di un 37enne di Camerata Picena, che il 20 dicembre scorso, attorno alle 11.30, è incappato nei controlli della polizia locale di Falconara, impegnata nel monitoraggio del mercato settimanale del lunedì. Quando gli agenti, arrivati all’incrocio tra via Bixio e via Trento, gli hanno ricordato dell’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto (sia perché le Marche erano entrate in zona gialla, sia perché trattandosi di area di mercato non sarebbe stato assicurato il distanziamento), l’uomo ha reagito con tono di sfida: «Che puoi farmi? – ha chiesto a un agente – Mi puoi arrestare? Se devi farmi la multa fammela, ma la mascherina non la indosso». Il 37enne è stato accontentato: nei suoi confronti è scattata una sanzione di 400 euro. Altre sanzioni sono state elevate nei giorni scorsi a carico di passeggeri del trasporto pubblico locale e di due commercianti ambulanti: non avevano il Green Pass. Sempre nei giorni scorsi sono stati controllati 10 piccoli pubblici esercizi, che sono risultati in regola.