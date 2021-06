Fermato in strada, offese e spinte ai carabinieri: negli slip più di 4 mila euro | Password Magazine

ANCONA – Durante il fine settimana appena trascorso, i militari della Compagnia di Ancona hanno eseguito numerosi controlli nei luoghi della movida, focalizzando la propria attenzione nelle strade e nelle piazze che, negli ultimi mesi, sono state teatro di episodi, anche di violenza, che hanno visto coinvolti diversi giovani. E così nel pomeriggio di sabato gli uomini dell’Arma, in un controllo svolto in Piazza Malatesta, hanno deferito in stato di libertà un 19enne, anconetano di origine marocchina, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

I militari hanno notato il giovane in atteggiamento sospetto intorno alle 18:30, decidendo di sottoporlo a controllo; il 19enne, tuttavia, sin dalle prime battute si è mostrato particolarmente insofferente, dapprima insultando gli operanti, poi tentando di spintonarli. La sua azione è stata però vanificata dalla pronta reazione degli operanti, che lo hanno subito bloccato in condizioni di sicurezza e condotto presso la Caserma Cortecci per tutti gli ulteriori accertamenti del caso: qui, all’esito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso della somma contante di 4200 euro, che aveva occultato negli slip. Il 19enne non è stato in grado di giustificare la provenienza della somma, che pertanto è stata sequestrata: saranno gli approfondimenti che verranno condotto nei prossimi giorni a far luce sulla vicenda. Nel frattempo il 19enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Negli ultimi due giorni i militari della Compagnia di Ancona hanno inoltre controllato 209 soggetti, 112 veicoli e 137 documenti di identità.