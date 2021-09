Fermato per un controllo, ha droga nell'auto: giovane nei guai | Password Magazine

MORRO D’ALBA – Sorpreso in auto con la droga, giovane finisce nei guai. A Morro d’Alba, in prossimità del centro storico, i carabinieri hanno fermato un ragazzo di quasi 20 anni, residente nelle provincia di Ancona, alla guida di un veicolo. Destando sospetto, i militari della locale Stazione hanno proceduto immediatamente al controllo. Da approfonditi accertamenti, il conducente è stato trovato in possesso di 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, motivo per il quale gli veniva contestato l’uso personale con le conseguenti segnalazioni amministrative.

Proseguono i controlli antidroga dei carabinieri della Compagnia di Jesi dopo il week end. Nelle ultime ore sono state identificate circa 220 persone e controllati circa 170 veicoli. Tra questi è stato sanzionato anche un guidatore colto in stato di ebbrezza. Continueranno i controlli antidroga da parte della Compagnia Carabinieri di Jesi .