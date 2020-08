Ferragosto a Jesi, centinaia di visitatori per i musei cittadini | Password Magazine

JESI – Resistono, come su un’immaginaria linea del Piave, le presenze turistiche a Jesi nel fine settimana di Ferragosto. «In un contesto stagionale drammaticamente condizionato dall’emergenza prodotta dall’epidemia da covid 19 – fanno sapere dal Comune – i flussi di visitatori nella nostra città si attestano su numeri lusinghieri, sostenuti dall’apporto di turisti italiani alla scoperta della bellezza a portata di mano, o meglio di auto, moto o bicicletta». Anche a Jesi, pertanto, nei giorni di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 Agosto sono state registrate robuste presenze di turisti in stragrande maggioranza italiani che hanno visitato la città regia e il circuito dei musei civici, tutti regolarmente aperti, partecipando anche alle visite guidate, tutte andate esaurite.

Nei tre giorni menzionati il numero complessivo dei visitatori dei Musei Civici di Palazzo Pianetti, della casa Museo Colocci e dello Studio per le Arti della Stampa ha ampiamente superato le 200 unità mentre nei giorni di apertura dell’Ufficio Turismo ovvero venerdì 14 e sabato 15 Agosto, gli operatori comunali hanno registrato poco meno di 100 contatti di cui solo una minima parte stranieri.

Boom di presenze anche al Museo Federico II Stupor Mundi che nel week end di Ferragosto ha registrato 300 ingressi, con un incremento del 250% anno su anno. Grande successo anche per l’iniziativa Notti Federiciane che ha ottenuto il tutto esaurito a ogni turno di visita.

Insomma, il cosiddetto turismo domestico sembra in grado, per il momento, di compensare parte delle inevitabili perdite di presenze straniere recependo l’invito della campagna di promozione turistica lanciata dal Ministero dei beni Culturali e del Turismo e dal titolo “Viaggio in Italia – Estate Italiana”. Le visite guidate organizzate dall’Amministrazione Comunale proseguiranno fino al 13 Settembre secondo la programmazione disponibile presso l’Ufficio Turismo di Piazza della Repubblica.