Ferragosto, controlli dei carabinieri in Vallesina: sanzioni | Password Magazine

JESI – Presidi e controlli sul territorio nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri, per assicurare la tutela dei cittadini e dei turisti presenti in zona. Servizi straordinari sull’intero territorio della Compagna di Jesi finalizzati al contrasto di reati in genere, specialmente furti, prevenzione sulla circolazione stradale e rispetto delle misure anti-covid, con 90 uomini impiegati su 45 equipaggi.

Particolare attenzione è stata dedicata ai luoghi destinati a ricevere un elevato numero di persone, come

centri commerciali, servizi pubblici, locali di intrattenimento e luoghi di ritrovo interessati da numerosa affluenza di persone, al fine di prevenire qualunque atto di illegalità.

Sono stati svolti anche servizi di prevenzione in occasione di sagre locali come la Festa del Verdicchio di Staffolo che ha visto la partecipazione di centinaia di persone.

La vigilanza e la sicurezza stradale è stata effettuata attraverso la predisposizione di specifici servizi di

controlli stradali, finalizzati alla verifica delle condizioni psicofisiche ed alla repressione degli eccessi di velocità.

L’esito dei controlli ha riguardato circa 330 persone controllate, 231 veicoli e 45 esercizi pubblici. Sono state elevate 8 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed un ritiro di patente di

guida.

L’attività di vigilanza ha riguardato anche la prevenzione e la repressione in materia di stupefacenti. Ad un 34enne cittadino straniero, residente in Vallesina, è stato sequestrato amministrativamente circa 1 grammo di marijuana. Lo stesso è stato segnalato alla Prefettura di Ancona per uso personale di sostanze stupefacenti.