Ferragosto in città, tra musei aperti e visite guidate | Password Magazine

JESI – Musei aperti e visite guidate per chi trascorre Ferragosto in città.

Oggi, dalle 10 alle 19, restano aperti ai visitatori i Musei civici di Palazzo Pianetti (Pinacoteca civica, Museo Archeologico,Galleria d’Arte Contemporanea); il Museo Federico II Stupor Mundi con orario dalle 10 alle 24 e visite guidate alle 11 e alle 12 (su prenotazione al n. 0731 538420) e itinerari serali a tema “L’amore ai tempi del Medioevo” alle 21 e alle 22 (su prenotazione al n. 3487757859); il Museo delle Arti e della Stampa (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle) 19; la Casa Museo Vespucci Colocci (alle 16-17-18 – solo visite guidate su prenotazione al

numero 0731 538342/439).

Nonostante l’emergenza sanitaria, i turisti a Jesi non sono mancati: nel mese di luglio e nella prima metà di agosto è stato registrato un 27% di contatti italiani in più rispetto lo scorso anno. Meno gli stranieri – come prevedibile visti i tempi di covid – in calo del 70% il mese scorso e del 67% nelle ultime due settimane.

Chi arriva a Jesi in questi giorni non può evitare di fare tappa nei musei della città: sono 200 i visitatori che hanno preso parte alle visite guidate programmate dal martedì alla domenica e terminate giovedì scorso ai Musei civici jesini che, tutto sommato, sono riusciti a mantenere i numeri di affluenza dello scorso anno. Nonostante le restrizioni imposte per la pandemia, nel mese di luglio il Museo Federico II ha registrato invece un incremento del 250% rispetto allo stesso mese del 2019 e continua a registrare forti incrementi anche in queste prime settimane di Agosto.

Sul sito del Comune anche l’elenco dei ristoranti e dei bar aperti.