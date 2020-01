Fesa di tacchino agli agrumi, un piatto di stagione con sentore esotico

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Una ricetta di stagione, facile-veloce e … con un sentore esotico quanto agrumato che giustappunto solo la colorata frutta di stagione sa dare: arancia&limone.

Quando si parla di pietanze a base carne molti arricciano il naso perché tanto si dice e tanto se ne parla ma … ma la carne di tacchino riscuote invece ampi consensi per diversi motivi. Privata della pelle , è una carne molto magra con un elevato apporto di proteine e minerali tra i quali il ferro. Inoltre la carne di tacchino ha una elevata digeribilità grazie alla buona composizione in aminoacidi e grazie alle caratteristiche del tessuto muscolare.

Questi gli ingredienti

INGREDIENTI – per 4 persone

6 fettine di fesa di tacchino 2 limoni 1 arancia sale olio di oliva 1 cucchiaino di miele

Tagliate le fettine di fesa di tacchino a listarelle e passatele nella farina.

Dopo aver eliminato l’eccesso di farina passatele in padella e fatele cuocere leggermente dai due lati per circa 2-3 minuti.

Nel Frattempo:

Spremete i 2 limoni e l’arancia 5 minuti

Unite alla spremuta ottenuta il cucchiaino di miele

Quando gli straccetti di fesa di tacchino saranno dorati da entrambe i lati aggiungete il succo di agrumi e miele che avete precedentemente preparato e lasciate cuocere ancora per qualche minuto fin quando non si sarà formata una cremina densa.

Impiattate, guarnite con qualche fetta di limone-e-arancia e servite con una insalata verde!

In circa mezz’oretta avrete degnamente preparato una cenetta gustosa da non scartare anche come proposta qualora ci fossero ospiti.

Buon Appetito ☺

