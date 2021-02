Fesa di tacchino con finocchi e piselli: un piatto salva cena | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Un piatto salva cena e … per fortuna che esistono le scaloppine!

Sicuramente veloci e frugali nella loro preparazione ma piene di gusto in grado di stuzzicare il palato sempre rispettando i giusti apporti e bilanci nutrizionali. Questa volta le scaloppine di fesa di tacchino le ho abbinate a finocchi al latte e piselli per esaltare meglio l’essenza fresca&acre del limone trasformato in sapore delicato e profumato.