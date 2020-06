Festa al sentiero del Granchio Nero | Password Magazine

CASTELPLANIO – Partenze scaglionate ogni 15 minuti per apprezzare meglio la natura circostante, accompagnati da guide che sveleranno i segreti di questo luogo incontaminato. E per un’accoglienza ancora più gradita, aperitivo offerto dalle aziende vitivinicole e artigianali del luogo.

Per alimentare una presenza di pubblico in continua crescita nelle ultime settimane, Castelplanio dedica una intera giornata alla piena valorizzazione del Sentiero del granchio nero, il percorso immerso nella natura che prende il nome dalla particolare pigmentatura di questo animaletto di fiume. Un sentiero che costeggia il torrente e si inerpica all’interno di una boscaglia che esalta la biodiversità, tra piccole cascatelle e laghetti spontanei, così agevole da essere perfettamente adatto a grandi e bambini. Un’ora e un quarto di cammino senza eccessive pendenze, animato da guide preparate e pronte a svelare ogni curiosità, fino ad arrivare proprio al centro del paese. Qui domenica il Comune ha programmato per gli escursionisti anche una visita guidata, con aperitivo finale. Chi vorrà, poi, potrà restare a pranzo nei vari ristoranti e trattorie del paese che resteranno aperti.

L’appuntamento è alla frazione di Macine, tra le ore 9 e le ore 10, nella Via Copparoni che introduce al sentiero, dove partiranno i vari gruppi così da garantire aggregazione, ma anche il giusto distanziamento sociale. Il Comune, per offrire un servizio puntuale, informa che è gradita una prenotazione contattando i numeri Whatsapp 329 4904943 o 347 5745867.