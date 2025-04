FESTA DE’ LE PANTIERE – Edizione 2025 - Password Magazine

Da oltre 70 anni la prima festa di primavera della Media Vallesina coincide con la Festa de le Pantiere” che si svolge il lunedì e il martedì dopo la Pasqua in omaggio al Patrono della locale chiesa dedicata a “Nostra Signora di Lourdes”.

70 anni fa era una scampagnata a cui tanti tenevano, complice la mezza giornata di festa fissata per il martedì di Pasqua nell’intera Vallesina e il sole, che iniziava (quasi) sempre a stimolare la prima vera uscita da casa dopo il lungo inverno, uscita premiata, alla fine, con il tradizionale spettacolo pirotecnico tra i più belli di tutto il circondario.

Oggi la festa continua ad essere attrattiva e molto partecipata perché frutto del lavoro duro ma entusiasmante dei tanti volontari e della collaborazione tra la Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, il Circolo Ricreativo Arci di Pantiere, la Pro Loco di Castelbellino, gli abitanti di Pantiere e Scorcelletti. Non manca neanche quest’anno il contributo dei tanti sponsor e il patrocinio del Comune di Castelbellino.

Come sempre la festa inizia il pomeriggio del lunedì di Pasqua, che cade quest’anno il 21 aprile, con musica dal vivo, stand gastronomici e pesca di beneficenza, per proseguire anche durante tutta la giornata di martedì 22 aprile.

La mattinata del martedì è dedicata alle celebrazioni religiose con la tradizionale processione. Nel pomeriggio proseguono le manifestazioni folkloristiche in tutto il borgo di Pantiere per terminare, oggi come 70 anni fa, con spettacolari fuochi d’artificio che illuminano il cielo e le colline intorno, regalando emozioni uniche e magiche che arrivano direttamente al cuore dello spettatore.

Questo il programma:

Lunedì 21 Aprile

ore 10:00 Santa Messa

ore 15:00 Apertura stand gastronomici, Pesca di Beneficenza, musica, bancarelle e giochi vari

ore 16:00 Musica dal vivo con “ADRIANO”

ore 18:00 Musica dal vivo anni ’80 ’90 con CL8 Luca Cerigioni Band

ore 19:00 Cocktail Bar in Piazza

ore 21:00 DJ Set con Mattia Zucca DJ

ore 21:00 Circolo Ricreativo Pantiere – Trio acustico Pop-Rock ALL OF US

Martedì 22 Aprile

Ore 08:30 Santa Messa

Ore 09:30 Processione per le vie di Pantiere e Scorcelletti con la sacra immagine della Madonna di Lourdes

Ore 11:30 Santa Messa in piazza celebrata dal Vescovo S.E.R. Mons. Paolo Ricciardi

Ore 15:00 Apertura Stand gastronomici, Pesca di Beneficenza, musica, bancarelle e giochi vari

Ore 17:00 Musica dal vivo con Massimo e Diana e l’animazione della Social Dance di Luca e Stefania

Ore 17:30 Circolo Ricreativo Pantiere – Musica dal vivo con ”MARIO CACCIANI”

Ore 21:00 Chiusura festa con “SPETTACOLO PIROTECNICO” a cura di Gianvittorio Pirotecnica