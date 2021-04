Festa della Liberazione, le celebrazioni del 25 aprile in epoca di pandemia | Password Magazine

FESTA DELLA LIBERAZIONE – Anche quest’anno le celebrazioni per le Festa della Liberazione si sono svolte in forma ridotta per le disposizioni nazionali contro la pandemia, condivise attraverso foto sui social o dirette vie Facebook.

Primo 25 aprile da Presidente delle Marche per Francesco Acquaroli che stamani si è recato a Potenza Picena per le celebrazioni.

«Ho colto l’invito della mia Città per celebrare la Festa della Liberazione – fa sapere il Governatore – È necessario ricordare e riaffermare, oggi più che mai, il valore intramontabile dei principi di libertà sanciti nella nostra Costituzione, con il sacrificio di tanti caduti, e custodire il senso profondo della memoria come strumento per conservare e rinnovare sempre i valori che ci sono stati trasmessi».

Parole anche dal presidente della provincia di Ancona Luigi Cerioni che ha deposto la corona a Cupramontana, comune dove è sindaco: «Certo non dimentichiamo che il XXV Aprile 1945 è stato il giorno della Liberazione dall’occupazione nazifascista ed è la data fondante della nostra Repubblica Democratica. Non dimentichiamo che dalla liberazione e dalla lotta partigiana è nata la nostra Carta Costituzionale con i suoi principi fondamentali di libertà, di uguaglianza e di giustizia. La nostra Costituzione Repubblicana che ci guida nella nostra convivenza civile e nei nostri rapporti internazionali e che dobbiamo difendere e onorare ogni giorno».

A Jesi, la cerimonia di deposizione d’alloro del sindaco Massimo Bacci è stata trasmessa sulla pagina Facebook istituzionale del Comune.

Anche i sindaci dei comuni della Vallesina hanno pubblicato le loro foto e trasmesso dirette sulle pagine Facebook. Ne condividiamo alcune.

A Maiolati Spontini e a Moie si sono svolte le celebrazioni del 25 aprile, alla presenza del sindaco Tiziano Consoli, del vicesindaco Mario Pastori, della sindaca dei ragazzi e delle ragazze Diana Munteanu, della presidente di Anpi Media Vallesina Patrizia Renzi, del parroco don Igor Fregonese e con i volontari della Protezione Civile comunale.

A Monte Roberto, l’intera Giunta comunale ha preso parte alla deposizione delle corone d’alloro ai monumenti dei Caduti di Pianello Vallesina e capoluogo.

«È il momento di guardare positivamente avanti e cercare di trovare delle sinergie nelle capacità di ciascuno, soprattutto ora che ci apprestiamo ad uscire da un momento storico che nessuno poteva immaginare di vivere, quale la pandemia da Coronavirus – sono le parole del sindaco Stefano Martelli – Ecco perché, oggi, credo sia un momento importante di profonda riflessione ed è per questo che voglio concludere con un invito a tutti a darsi da fare per il benessere di tutti. Viva Monte Roberto, Viva l’Italia».

A Castelplanio, la cerimonia è stata trasmessa in diretta Facebook dal sindaco Fabio Badiali. A Poggio San Marcello, il sindaco Giuseppina Spugni ed il mini-sindaco Sara Gagliardini hanno celebrato l’anniversario della Liberazione d’Italia ponendo un mazzo di fiori sul Monumento ai Caduti in Piazza Leopardi.



A Monte San Vito, dopo la cerimonia di deposizione della corona da parte del sindaco Thomas Cillo, i giovani sono stati coinvolti nell’iniziativa di Anpi “Strade di Liberazione”, in via Congiu Nello: hanno preso i ragazzi della Banda Musicale cittadina “R. Zappi” grazie alla sezione Combattenti e Reduci di Monte San Vito rappresentata da Giuseppe Donninelli.

Anche il Comune di Castelbellino ha risposto all’appello dell’ANPI: oltre alla deposizione della corona d’alloro da parte sindaco Andrea Cesaroni, il minisindaco di Castelbellino Christian Santinelli e la vice Gaia Galeassi hanno deposto dei fiori sotto le targhe dedicate a Eugenio Curiel e a Ugo La Malfa.