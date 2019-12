Feste ancora più golose con il Pane di Natale

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Oggi ho piacere di proporVi un dolce dal carattere squisitamente natalizio, di facile preparazione e davvero buono oltre al fatto che può durare per tutti i giorni delle feste poiché non perde la sua fragranza!

In perfetta sintonia con i tipici dolci natalizi, è ricco di frutta secca e canditi ma … ahimè è un dolce ricco anche di calorie e dunque è bene consumarne piccole porzioni evitando di proporlo a fine pasto.

La ricetta semplice nella sua realizzazione richiede parecchi ingredienti ma tutti di facile reperibilità e soprattutto tutti ingredienti della tradizione e di stagione.

Prepariamo …

INGREDIENTI – per 6 persone

500g Farina 100g Cioccolato fondente 2 Uova 120g Burro 1 Bustina Lievito 60g Zucchero 100g Mandorle pelate 50g Gherigli di noci perlati 50g Uvetta 50g Pinoli 50g Fichi secchi 30g Zucchero a velo 1 cucchiaino di semi di finocchio 1 bicchierino di liquore all’anice

Lasciate per circa 15 minuti l’uvetta in ammollo in acqua tiepida;

tagliate a pezzettini il burro e fatelo ammorbidire a temperatura ambiente;

tostate le noci, i pinoli e le mandorle in forno per 5 minuti e successivamente sminuzzate il tutto grossolanamente.

Nel Frattempo

Grattugiate il cioccolato fondente

Impastate la farina con il burro, uova, zucchero e liquore fino ad attenere un impasto omogeneo

Scaldate il forno a 180°C

Aggiungete l’uvetta – dopo averla ben scolata e strizzata – e tutti gli altri ingredienti fino a profumare l’impasto con semi di finocchio.

Quando avrete ottenuto un impasto uniforme formatene un filone e deponetelo in una teglia precedentemente rivestita con un foglio di carta da forno.

Infornate e fate cuocere per 50 minuti.

A cottura ultimata lasciatelo raffreddare; adagiatelo su un piatto da portata e poco prima di portatelo a tavola spolveratelo con zucchero a velo.

Buona Golosa Festa ☺