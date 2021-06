Festival Pergolesi Spontini e Stagione Lirica, presentati i cartelloni 2021 | Password Magazine

JESI – La Fondazione Pergolesi Spontini ha presentato ieri il XXI FESTIVAL PERGOLESI SPONTINI, “Tutti per Uno”, dal 22 agosto al 2 ottobre a Jesi e Maiolati Spontini, e la 54° STAGIONE LIRICA DI TRADIZIONE DEL TEATRO, dedicata al Maestro Carlo Perucci in occasione del centenario dalla nascita, tra agosto e dicembre.

Un doppio cartellone per ripartire con gli spettacoli dal vivo, che prevedono esperienze multidisciplinari e multilinguistiche. Sono 22 gli appuntamenti nel Festival e 12 quelli in Stagione Lirica più una serie di eventi tra cui il Concorso Josef Svoboda, prima edizione del concorso per scenografi e costumisti aperta agli studenti neolaureati delle Accademie di Belle Arti di Macerata e Bologna, e la mostra itinerante “Free Hugs. L’abbraccio a fumetti” presso Palazzo Bisaccioni di Jesi, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Acca – Accademia di comics di Jesi, PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone, Le Giornate degli Autori e Isola Edipo. «Per il Festival abbiamo lavorato per coinvolgere molte realtà del territorio – sono le parole di Cristian Carrara, Direttore Artistico della Fondazione Pergolesi Spontini – per farlo diventare spazio per tutti e di condivisione. Anche questo ‘anno ci sono novità extra musicali, tra cui una bellissima mostra Free Hugs. Il titolo del Festival è stato comunicato alla fine dello scorso Festival e conclude una trilogia, con “Futuro e Infinito” e “Tu Sei Meraviglia” ed è “Tutti Per Uno”. C’era volontà di parlare di ripartenza, indica la possibilità di stare insieme e del valore aggiunto dello stare insieme. Ha a che fare con l’arte perché nel momento in cui si va a teatro si vive un’esperienza di condivisione sociale. La 54 Stagione Lirica è ricca, probabilmente inusuale, che facciamo però con grande piacere sapendo che i titoli di repertorio non possiamo farli ora. Infatti è impossibile mettere in scena la lirica di repertorio per problemi legati al distanziamento sociale».

Con grande entusiasmo il Direttore Generale della Fondazione Pergolesi Spontini Lucia Chiatti ha annunciato la ripartenza degli spettacoli dal vivo con questi due grandi eventi : «È stato un anno difficile ma anche pieno di sorprese, tra cui il progetto di “3 Voci di Dentro” disponibile su RaiPlay completamente nuovo. Abbiamo ricevuto da diverse persone segnali di importante vicinanza, dal pubblico che ha rinunciato ai propri rimborsi e da chi ci ha segnalato la propria vicinanza anche con gesti anonimi; credo che questi segnali ci abbiano accompagnato e hanno rappresentato per noi un grande incoraggiamento a prendere ancora più a cuore il progetto che portiamo avanti. Riapriamo finalmente il festival e la stagione lirica in presenza». L’importanza del teatro come condivisione sociale e culturale è stata sottolineata anche dall’assessore alla Cultura della Regione Marche Giorgia Latini: «È una gioia vedere che finalmente stiamo riaprendo i teatri. Il teatro è un presidio sociale oltre che culturale, ci fa stare bene e conosciamo il benessere che creano in noi il teatro e la cultura. Faccio i miei complimenti perché a Jesi c’è un’attenzione massima alla Cultura. Nella nostra Regione il teatro è al primo posto, perché sappiamo che importanza riveste nella comunità; siamo una delle regioni con un maggior numero di teatri in rapporto agli abitanti ed è per questo che abbiamo avanzato la nostra candidatura UNESCO come Regione Marche per la Regione dei Teatri».

Alcuni appuntamenti del Festival sono: Stefano Bollani in concerto il 22 agosto, “Letture e musica dalla Divina Commedia” il 4 settembre, “operacibo” e “operavino” “La zuppa di Sasso” il 10 settembre e “Appuntamento dal Cisti Fornaio” il 24 settembre, “Social Opera” il 1 ottobre. Alcuni appuntamenti della Stagione Lirica: “Maria de Buenos Aires” il 27 e 28 agosto, “La serva padrona” in dittico con “The teleophone” il 23 e 24 ottobre, “Il castello del principe Barbablù” il 30 e 31 ottobre.

Programma completo, info e biglietti al sito https://www.fondazionepergolesispontini.com

Il Presidente della Fondazione Pergolesi Spontini e Sindaco di Jesi Massimo Bacci ha detto: «L’aspetto fondamentale è questa nuova ripartenza. Spero che sia definitiva. Abbiamo dato un taglio di gestione finalizzato al lungo periodo e stiamo investendo su asset che possano nel tempo consolidare la Fondazione stessa, per dar forza al progetto e guardare sul lungo periodo». Alle sue dichiarazioni si accodano quelle del vice presidente della Fondazione Pergolesi Spontini e sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli: « Per arrivare qui oggi ci siamo preparati in questa fase di stallo dovuta alla pandemia, ripartire subito significa aver organizzato le attività. Il segnale più positivo è la ripartenza in questa fase difficile con una programmazione poliedrica sia per il Festival sia per la Stagione lirica. La Fondazione ha lavorato in maniera importante con i Comuni, un lavoro di squadra fatto da persone competenti che hanno messo impegno per promuovere la cultura in questo bellissimo territorio che è unito in ambito culturale e spero in futuro anche in altri ambiti». Presente anche l’assessore alla Cultura e vice sindaco del Comune di Jesi Luca Butini, che ha aggiunto: «Consapevolezza e Valore, parole chiave che mi sento di proporre. Il lavoro come quello della Fondazione Pergolesi Spontini può essere un lusso difficile da sostenere per un territorio. Per un territorio come il nostro avere un ente come la Fondazione è un’opportunità che altri territori non hanno, abbiamo il compito di far percepire la fortuna di vivere in un posto dove accadono queste cose. Il titolo di questo Festival fu comunicato l’anno scorso, e non eravamo certi di come sarebbe stato il futuro, già allora c’era questa visione di come sia fondamentale lavorare in questo modo. È una strada che abbiamo la fortuna e il dovere di percorrere. Parlando di collaborazioni alll’interno del programma è significativo l’aver trovato il modo di collaborare con l’Accademia di Sant’Uberto dei Suonatori di corno da caccia, che è legato a Jesi perché decora gli stucchi di Palazzo Pianeti, ci consente di creare un ponte ideale molto solido, e questo accade quando ci sono persone che hanno voglia di lavorare in questo senso». Un messaggio anche da parte dell’assessore alla Cultura di Maiolati Spontini Tiziana Tobaldi: «Il teatro e la musica ci appartengono, sono un centro della nostra vita sociale, culturale e comunitaria, mai come questo periodo difficile ne abbiamo avuto la percezione. Per questo è doveroso ringraziare la Fondazione Pergolesi Spontini per l’impegno costante soprattutto in questo momento a coltivare le professionalità del settore, a sollecitare la crescita dell’arte con uno sforzo creativo notevole. Ringrazio il Direttore Artistico Carrara e il Comitato Spontiniano per gli studi e le revisioni delle opere giovanili di Spontini, che verranno proposte nel festival. L’arte e la musica sono la possibilità per far vivere a tutti un modello di società coesa e proprio Spontini ci ha lasciato questo messaggio attraverso la sua opera». Presente alla conferenza stampa anche Graziano Giacani di Premiata Fonderia Creativa che ha presentato il cartellone del Festival creato da Gabriele Zannotti.

Festival e Stagione Lirica sono curati dalla Fondazione Pergolesi Spontini, con la direzione artistica di Cristian Carrara e la direzione generale di Lucia Chiatti, con il sostegno di Ministero della Cultura – Regione Marche, Soci Fondatori Comune di Jesi – Comune di Maiolati Spontini, Partecipante Aderente Comune di Monsano, Partecipante Sostenitore Camera di Commercio delle Marche, Educational partner Trevalli Cooperlat. Sponsor P.S. Medical Center per la Stagione Lirica e Bper Banca per il Festival Pergolesi Spontini.

A cura di Chiara Petrucci