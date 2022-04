22° Festival Pergolesi Spontini e 55° Stagione Lirica del Teatro Pergolesi | Password Magazine

JESI – “Come per magia” è il filo conduttore del 22° Festival Pergolesi Spontini, dal 30 luglio al 27 settembre tra Jesi e Maiolati, con uno sguardo agli “Spontini Days” del 2024, in occasione dei 250 anni dalla nascita del grande compositore.

Trenta concerti, spettacoli ed eventi con grandi artisti e giovani talenti. In chiave trasversale dal barocco al classico, dal jazz al pop, dalla prosa alla scienza, in luoghi tradizionali e non, come cantine, musei, carceri, teatri.



«Abbiamo cercato, nel triennio scorso, di proporre un festival che utilizzasse i luoghi di marginalità, che aprisse il teatro alla città ricorrendo anche a linguaggi differenti» annota il direttore artistico Christian Carrera (nominato di recente direttore artistico anche del Teatro Verdi di Pisa): «È stato un percorso in crescita nonostante la pandemia. Questo festival non è solo un mio frutto, ma quello di tante persone che costituiscono una vera squadra che pensa artisticamente, di cui io sono solo il portavoce».

L’appuntamento musicale si raddoppia per la 55° Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi, curata nella direzione artistica da Christian Carrara, dal 21 ottobre al 18 dicembre 2022, con “Il trovatore” di Verdi, “I Capuleti e i Montecchi” di Bellini (rappresentato a Jesi solo nel 1834), la nuova commissione e prima esecuzione assoluta di “Delitto all’isola delle capre” di Marco Taralli dal dramma di Ugo Betti e “Tosca” di Giacomo Puccini, preceduti di luglio dalla tournée de “La serva padrona” intermezzi per musica di Pergolesi.



Ospiti d’eccezione Fiorella Mannoia e Nicola Piovani, nei tre giorni di Anteprima Festival, novità di quest’anno che prevede il concerto in Piazza Federico II a Jesi con l’Orchestra di Piazza Vittorio, un evento di “musica sociale” al Carcere di Montacuto di Ancona e gli “Spontini days” a Maiolati Spontini.

Una stagione teatrale che giunge al termine del mandato della Giunta Bacci. Il sindaco jesino ha colto l’occasione per ringraziare la Fondazione Pergolesi Spontini: «In questi anni abbiamo quasi lasciate intatte e sempre elevate le risorse per la cultura, sebbene siano state in generale sempre più scarse. Sono stati anni veramente pieni di soddisfazioni. Anche se purtroppo abbiamo dovuto subire gli effetti della pandemia, la struttura in generale è stata assolutamente all’altezza. Spero che con la prossima stagione lirica si torni davvero a quella normalità a cui tutti auspichiamo».

Si unisce all’augurio il sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli: «Una nota di merito è rivolta alla costituzione del comitato spontiniano, di cui aspettiamo conferma dal Ministero della Cultura. Ho trovato un clima collaborativo e produttivo che ci ha permesso di lavorare a un progetto territoriale non solo a livello urbanistico ma anche culturale, su Jesi e Vallesina».



«Jesi è l’unica città in provincia a essere titolare di un attestato che appartiene solo a grandi città, grazie al suo teatro» ha ricordato l’assessore alla Cultura Luca Butini. «Tutti quelli che nascono oggi a Jesi dovrebbero ricevere da famiglie, scuole, società la sensazione di una terra che è stata capace di questa grande impresa. È un sentimento che ci portiamo dentro perché ci affratella e accomuna in un periodo in cui abbiamo bisogno di recuperare la capacità di rientrare in un contatto fisico, ma anche emotivo».

Pergolesi e Spontini sono i due poli, come ha ricordato Tiziana Tobaldi, assessore alla Cultura di Maiolati Spontini: «Pergolesi ha avuto una vita brevissima dentro la musica, come un viaggio nell’anima. Spontini invece una vita lunghissima nel mondo e dentro l’uomo. Incanto, creatività e conforto sono le fondamenta su cui poggiano la stagione e il festival”.

«Obiettivo della fondazione è anche la valorizzazione dei giovani, ad esempio col progetto ResiliArt» ha concluso Lucia Chiatti, direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini, «in collaborazione con le scuole e la Fondazione Federico II Hohenstaufen. Organizzeremo un percorso di formazione titolato ‘essere spettatore‘ per continuare ad avvicinare sempre più il pubblico alla lirica».

A cura di Angela Anconetani Lioveri