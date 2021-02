Fidapa, ecco le nuove socie della sezione di Jesi | Password Magazine

JESI – Liliana Calia, Claudia Coppari, Maria Carla Giuseppetti, Romina Sommonte e Marta Tacconi. Sono queste le nuove e intraprendenti socie entrate a far parte della sezione di JESI della Fidapa BPW Italy.

Creative, artiste, medici e imprenditrici. Una grande soddisfazione per la presidente Gianfranca Schiavoni e per tutto il direttivo accogliere in associazione ben cinque eccellenti profili di donne che fanno la differenza nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari. La Fidapa attrae anche in un periodo particolare, come questo, in cui gli eventi associativi sono stati ridotti e organizzati online, per via della pandemia.

L’ingresso ufficiale in sezione si potrà celebrare con la tradizionale Cerimonia delle Candele non appena sarà possibile tornare ad organizzare eventi in presenza e in sicurezza.

L’associazione jesina non si ferma. In programma ci sono diversi appuntamenti online di interesse pubblico tra economia, sostenibilità e territorio e moda.