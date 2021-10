Fidapa Jesi, cambio al vertice: Catiuscia Ceccarelli presidente | Password Magazine

JESI – Cambio al vertice nella Fidapa BPW Italy sezione di Jesi. Si è ufficialmente insediato il nuovo Direttivo che guiderà l’associazione femminile cittadina per il biennio 2021-2023.

Catiuscia Ceccarelli succede a Gianfranca Schiavoni alla presidenza.

Il passaggio di consegne è avvenuto in occasione dell’ultima assemblea presso i locali del Circolo Cittadino di Jesi.

“Volgono al termine due anni intensi di impegno associativo in veste di Presidente della sezione Fidapa di Jesi”, così Gianfranca Schiavoni alle socie. “Due anni bellissimi nonostante il Covid, in cui ho cercato di mantenere vivo con i mezzi che mi erano rimasti a disposizione lo spirito di appartenenza alla nostra associazione, l’importanza di condividere una mission attraverso continui nuovi progetti e conferenze online.”

Catiuscia Ceccarelli, Vice Presidente del Direttivo uscente, lavora nel settore degli infissi ed è giornalista.

Per l’associazione ha svolto per due mandati il ruolo di Segretaria Esecutiva, è stata Segretaria e Vice Presidente. Ha curato per anni l’ufficio stampa dell’associazione jesina ed è stata moderatrice e promotrice di numerosi convegni ed eventi promossi dalla Fidapa, tenendo contatti con ospiti come Tiziana Ferrario, Annalisa Monfreda, Roberta Bruzzone e Azzurra Rinaldi.

La neoeletta Presidente Catiuscia Ceccarelli sarà coadiuvata da Nicoletta Zoppi, Vice Presidente, Paola Morbiducci, Tesoriera, Sabina Schiavoni, Segretaria, Gianfranca Schiavoni Past Presidente e Chiara Cascio Segretaria Esecutiva.

Da segnare in agenda un evento dedicato ad un tema molto vicino alle donne.

Sabato 9 ottobre, alle 17.30 presso le Sale Museali di Palazzo Bisaccioni si parlerà di Endometriosi.

Titolo del talk “Endometriosi: riflessioni per un approccio armonico”. Un tema piuttosto importante, un momento di confronto progettato dal direttivo uscente e procrastinato per via del Covid ,che Fidapa vuole dedicare ad un tema legato al benessere della donna. Si tratta di una patologia seria e che merita di essere conosciuta.

Dopo i saluti istituzionali di Catiuscia Ceccarelli, Presidente Fidapa Jesi e di Maria Luisa Quaglieri , Assessore ai servizi sociali e sanitari del Comune di Jesi, spetterà alla Past Presidente Fidapa Gianfranca Schiavoni moderare il convegno.

Sul tavolo dei relatori Gianluca Grechi, Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale Carlo Urbani di Jesi; Valeria Valenti, Psicologa e Psicoterapeutica, Didatta e supervisore delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale del network Studi Cognitivi, MBSR e MBCT Teacher, terapeuta EMDR; Sergio Contadini , Medico chirurgo e specialista in Endocrinologia, esperto in problematiche metaboliche e nutrizionali.

L’evento è su prenotazione (sistemidiqualita@gmail.com) e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook @FidapaJesi