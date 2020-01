Fidapa Jesi, un incontro sulla «Comunicazione gentile»

JESI – È stato detto che la comunicazione la fa il ricevente. Chi comunica trasferisce il messaggio e il ricevente lo riceve e lo decodifica. Ecco perché quella del comunicare è un’arte che non si può improvvisare. Con la Fidapa sezione di Jesi si parlerà di una forma di comunicazione sempre più importante nella nostra società analogica e digitale: quella gentile. Sabato 25 Gennaio 2020, alle ore 17.30 nella sala della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, si terrà un incontro dal titolo «Comunicazione gentile», riflessioni e dialogo condiviso su come comunicare in modo spontaneo e efficace. Dopo i saluti della Presidente della Fidapa BPW Italy sezione di Jesi Gianfranca Schiavoni, interverranno Roberta Anselmi, Psicoterapeuta cognitiva-evoluzionistica e socia Fidapa, insieme a Stefania Cesari, Counselor umanistico – progettista.

Ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.