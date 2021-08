Fiere di San Settimio confermate ma con Green pass | Password Magazine

JESI – Fiere di San Settimio sì ma con meno banchi e regolate da green pass. Dopo lo stop del 2020, torna a fine settembre l’atteso appuntamento in città con le bancarelle nel segno della tradizione, seppur con delle limitazioni. A causa dei lavori pubblici in Corso Matteotti e al fine del rispetto delle normative per il contenimento della diffusione della pandemia, il numero degli operatori presenti alle fiere con il loro stand non potrà essere superiore a 460. Inoltre: «La partecipazione sarà riservata ai titolari di autorizzazione/concessione per commercio su aree pubbliche – stabilisce la Giunta – mentre sarà sospesa la partecipazione degli operatori delle manifestazioni fieristiche e delle associazioni di volontariato». Nei giorni scorsi, il Comune di Jesi ha reso pubblica la graduatoria per l’assegnazione dei posteggi e la planimetria.

Cambia la dislocazione delle bancarelle: non potrà essere utilizzato Corso Matteotti, data la presenza del cantiere, ed eccezione del tratto iniziale partendo da piazza della Repubblica; quest’ultima «potrà essere utilizzata parzialmente – sostiene la Giunta – a causa della collocazione della fontana dei Leoni e per motivi igienico sanitari» che impongono l’adozione delle misure previste dalle linee guida del Ministero. Allo stesso modo, non potranno essere occupate per intero via Mazzini, via del Torrione e via Cascamificio, utilizzabili da un solo lato. Le bancarelle saranno disposte invece in una zona alta che comprende Piazza Federico II, Piazza Colocci, Piazza Ghislieri, Piazza Spontini, Piazza Indipendenza, Piazza della Repubblica, tratto di Corso Matteotti; e una zona bassa che da Costa Mezzalancia prosegue per Piazza Baccio Pontelli, Via Mazzini, Piazzale Mezzogiorno, Via Rosselli, Via Imbriani, Via del Torrione, Piazzale Partigiani, Via Granita, Piazzale S. Savino, Via Cascamificio, via San Marino, via Lucagnolo, Campo Boario, via XXIV Maggio, Costa del Montirozzo, via Setificio. In linea con le normative nazionali, l’accesso alla fiera sarà consentito esclusivamente a chi è munito di green pass: in questi giorni, gli uffici stanno lavorando al piano sicurezza per individuare varchi d’accesso e punti di controllo. «Le fiere sono simbolo di una ripartenza – commenta l’assessore al Commercio Ugo Coltorti .- É un nuovo inizio, seppure in sordina, ed è importante mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza per non chiudere più».