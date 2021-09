Fiere di San Settimio, proclamati i vincitori del Premio Bancarella 2021 | Password Magazine

JESI – Proclamati i vincitori del Premio Bancarella 2021, giunto alla 41esima edizione. Questa mattina, al palazzo municipale, si è svolta la cerimonia di assegnazione del riconoscimento attribuito da Comune di Jesi e associazioni di categoria. Tre le aziende che si sono distinte tra gli espositori della Fiera: la prima è la «Croccanteria di Perugia» di Vincenzina di Berardino, banco di dolciumi in via del Torrione (posteggio k55) cui è andata la coppa offerta dal Comune di Jesi per la presentazione definita «accattivante e la buona esposizione dei prodotti».

Questa la motivazione illustrata dalla responsabile del Suap Matilde Sargenti e condivisa dall’assessore al Commercio e Turismo Ugo Coltorti che ha colto l’occasione per ringraziare nuovamente gli uffici per il lavoro svolto nell’organizzazione dell’evento fieristico.

La seconda bancarella vincente è la «Hat Shop di Fabrizio e Alessandro Dichiara», bancarella di cappelli in piazzale dei Partigiani (posteggio 52): stavolta il riconoscimento è stato consegnato da Silvano Dolciotti, presidente Confartigianato: «Abbiamo scelto di premiare la classica azienda artigianale a conduzione familiare, con una propria storia di produzione» ha detto. Per Marco Arlia, responsabile C.G.I.A. di Jesi e Vallesina infatti «Le ‘grandi imprese’ sono quelle che con altrettanta fatica e impegno esprimono idee vincenti. Facciamo i complimenti ad Alessandro e Fabrizio Dichiara dell’azienda HAT di Montappone per il valore e le qualità artigiane espresse nei propri prodotti».

Infine, nell’ambito del Premio, è stato consegnato il Trofeo «Cav. Salvatore Conti», assegnato dalla Confcommercio di Jesi e giunto alla 23esima edizione. Il riconoscimento è andato a «Igea Stock» di Davide e Danilo Bussolotti, banco d’abbigliamento e accessori donna, in via Fratelli Rosselli (posteggio K18): «Si tratta di un’azienda commerciale con un prodotto di qualità – fa sapere il responsabile Confcommercio Jesi Luca Frezzotti – frutto di un modo di vendere sostenibile».

Nel frattempo, proseguono senza criticità le Fiere di San Settimio per il secondo giorno consecutivo. «Nella giornata di ieri sono stati assegnati ulteriori 25 posteggi e stamattina altri 2 – dicono dal Comune -. La fiera risulta scorrevole, grazie a un’attenta dislocazione delle bancarelle, e al momento non ci sono stati problemi con assembramenti e in molti indossano la mascherina. Quest’anno, è molto attrattiva piazza Baccio Pontelli che, con diversi banchi, sta attirando visitatori». Nessun problema registrato, al momento, neanche sul fronte abusivismo.