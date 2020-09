Figure danzanti nelle campagne, svelato il mistero | Password Magazine

JESI – Figure danzanti nelle campagne dello jesino, il mistero è stato finalmente svelato.

Per giorni, in molti si sono chiesti a chi appartenessero le sette affascinanti installazioni apparse nelle campagne tra Jesi, Santa Maria Nuova e Filottrano: sagome di ballerine, cheerleader, ginnaste che sembravano librarsi in aria e lasciarsi andare in un ballo armonioso con le bellezze del paesaggio. Opera di un’artista? No, è molto di più. Dietro le misteriose sagome c’è la visione di Koru Fitness e Wellness, società sportiva che gestisce la palestra di via Pradellona a Santa Maria Nuova.

Koru fitness è un mega centro di 850 metri quadrati distribuito su due piani, dotato di sala pesi e spazi riservati ai corsi. Gestito da Greta, Alexander e Sofia il nome stesso Koru indica il germoglio di una felce della Nuova Zelanda che per i Maori è simbolo di rinascita: «Quest’anno più che mai volevamo dare un forte segnale di ripartenza, evidenziando il profondo legame con il territorio e la comunità – spiegano i gestori – Le attività in palestra sono già ripartite e dal 14 settembre riprenderanno anche i corsi per bambini e ragazzi, ovviamente con la massima attenzione ai protocolli di sicurezza anticovid». Il centro Koru è noto per essere a servizio di un bacino di utenza che da Santa Maria Nuova e lo jesino si estende fino a Filottrano, Osimo, Polverigi ed Agugliano, offrendo numerose attività: non solo sala pesi ma anche corsi fitness come pilates, ginnastica dolce, funzionale, fit box, trx; corsi di danza, anche per bambini: danza classica, break dance, hip hop, moderna, salsa; poi ginnastica ritmica, che ha donato alla società sportiva diverse medaglie nazionali; danza aerea, con tessuti e trapezio statico, disciplina che ha portato la Koru sul podio italiano; body flying; cheerdance attività per cui il centro si è qualificato a livello europeo.

A tutte queste discipline si ispirano le installazioni dislocate nelle campagne circostanti: «Mente sana in corpo sano …nei luoghi che amiamo! – spiegano i titolari della palestra -. Ci è venuto naturale reinterpretare così questo antichissimo detto: durante la pandemia e nell’attuale periodo di incertezze, abbiamo acquisto la capacità di vedere con occhi nuovi i luoghi intorno a noi. Abbiamo ricalibrato la percezione degli spazi e abbiamo avuto modo di focalizzarci sulla meraviglia che ci circonda».

Così i tratti di strada che ci separano quotidianamente dallo shopping o dal lavoro e che abbiamo vissuto come distanza ora li rivediamo per quello che sono, stupendi paesaggi che ci accompagnano e ci allietano tutti i giorni: «Le installazioni riaccendono la meraviglia. Per questo motivo abbiamo pensato di contribuire a risvegliare l’attenzione su ciò che abbiamo intorno, attraverso la cosa che più amiamo: fare sport. Danza, ginnastica ritmica, cheerleading, tessuti e tutte le altre attività di fitness sono diventate figure che abbracciano i nostri paesaggi. “Forma in armonia” è il nome che abbiamo dato a questa iniziativa che vuole accendere la nuova stagione sportiva, partendo da ciò che di prezioso abbiamo intorno a noi».