Fileni sceglie il centro storico di Jesi per il nuovo spot | Password Magazine

JESI – Fileni sceglie Jesi come cornice del suo nuovo spot. Oggi, in centro storico, attori e troupe di ripresa erano a lavoro catturando l’attenzione dei passanti. Il nuovo spot di prodotto nazionale è stato girato in piazza Colocci.

Dal Comune di Jesi è arrivato sulla pagina social il ringraziamento all’azienda jesina, leader in Italia delle carni bianche da agricoltura biologica terzo player nazionale nel settore delle carni avicole, insieme ai migliori auguri di buon lavoro allo staff di produzione.