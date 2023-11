Filottrano, vandalizzata l’opera di street-art di Penna - Password Magazine

FILOTTRANO – Non sono trascorsi nemmeno sette mesi da quando è stata installata, presso i giardini pubblici, l’opera “for oxygen push the button” (ne abbiamo scritto qui), di recente vandalizzata e non più fruibile.

Era il 6 aprile scorso quando l’artista Michele Penna portava, per la prima volta nelle Marche, il suo progetto di street-art iniziato a Milano nel 2021, per sensibilizzare su inquinamento, riuso e rispetto dell’ambiente. Non ignaro del rischio di atti di vandalismo, Penna aveva già raccontato che delle prime cento installazioni milanesi ne erano rimaste, nell’arco di due anni, solo due superstiti. Destino analogo è toccato all’opera esposta su un albero dei giardini pubblici di Filottrano: sono stati infatti rimossi il pulsante, il vetro esterno che riproduceva il titolo e il pannello esplicativo.

L’opera era stata donata dall’artista all’Amministrazione Comunale grazie anche alla mediazione del filottranese Simone Sanseverinati, che ha manifestato il suo sdegno per l’atto vandalico: “Provo una profonda amarezza e tristezza, è vero che anche a Milano molte installazioni sono state danneggiate, ma questa di Filottrano non è sopravvissuta nemmeno per un anno, posta tra l’altro nella zona più trafficata del paese, alla vista di tutti in ogni momento della giornata”.

A cura di Angela Anconetani Lioveri