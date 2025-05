Filottrano, venerdì 16 maggio: Emiliano Toso e Roberta Cesaroni. “La Danza della Vita” Troviamo la nostra pace interiore per educare - Password Magazine

Se sei alla ricerca di un momento di pace, emozione e riflessione, non puoi perderti l’evento “La Danza della Vita”, organizzato dall’associazione Activamente. Appuntamento venerdì 16 maggio 2025 alle ore 21:15 presso il Teatro Torquis di Filottrano, una serata dedicata alle emozioni attraverso la musica e il potere delle vibrazioni. La serata sarà presentata da Giovanni Filosa e vedrà protagonisti Emiliano Toso e Roberta Cesaroni.

Emiliano Toso ci guiderà in un viaggio attraverso la musica traslazionale a 432 Hz, un suono che favorisce il rilassamento profondo, riduce lo stress e crea un ambiente di pace interiore.

Questa musica, che agisce a livello cellulare, trasmette sentimenti di calore, armonia e benessere, ricordandoci che la vita è un continuo divenire fatto di vibrazioni, movimento e emozioni.

Roberta Cesaroni, invece, ci condurrà in un percorso di scoperta dell’Universo dei sensi, delle emozioni e dell’amore. La sua presenza ci invita a riflettere su come, nell’era digitale, essere genitori e educatori richieda di ripartire dalla bellezza interiore, dai primi istanti di vita e dalla capacità di vivere e condividere le emozioni. Un messaggio importante per aiutare i giovani a sviluppare il proprio talento e a trovare la felicità autentica.

L’evento è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria. Per partecipare, puoi contattare i numeri 335 5697339 o 345 1408208. Non perdere questa occasione di vivere una serata all’insegna della musica, delle emozioni e della crescita personale. Ti aspettiamo a Filottrano per scoprire come la danza della vita possa diventare un’esperienza indimenticabile!