Finti volontari Croce Rossa chiedono ‘donazioni’. Dal comitato jesino: «Sono sciacalli»

JESI – Bussano alle porte con la divisa della Croce Rossa chiedendo una donazione solidale ma sono sciacalli. A segnalare la truffa alla cittadinanza è il presidente del comitato CRI di Jesi Francesco Bravi: «Due persone si sono qualificate come volontari della CRI, ma senza divisa e senza cartellino e tessera di riconoscimento, chiedendo una donazione per l’acquisto di un pulmino per disabili. Si tratta dei soliti “sciacalli” che operano in situazioni di emergenza. Si invita chiunque a non fare alcuna donazione a chi si propone per tali richieste non autorizzate dal Comitato».