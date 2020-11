Fiocco rosa in casa Crognaletti, è arrivata Sara! | Password Magazine

JESI – Fiocco rosa in casa Crognaletti, è nata Sara! Tanti auguri al papà Daniele, amministratore delegato di Autolinee Crognaletti – Esitur, e alla sua compagna Francesca per l’arrivo della piccola! Un concentrato di tenerezza dal peso di 2,9 kg e lunghezza 48, 5 cm. La bimba è nata ieri pomeriggio, alle 14.31, all’ospedale Carlo Urbani: a darne notizia è proprio il babbo che ha postato su Facebook la foto (in primo piano): «Grazie a tutto il reparto ostetricia e ginecologia di Jesi – scrive – FANTASTICI!». Poche parole ma che sono bastate a scatenare una valanga di like e commenti da parte di centinaia di persone. Anche la redazione di Password si unisce dunque a questo momento di festa, augurando ai neogenitori e alla piccola Sara tanta felicità e buona vita!