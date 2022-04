Fiordelmondo incontra l'on. Laura Boldrini al Circolo cittadino | Password Magazine

JESI – Il candidato sindaco della coalizione di centro sinistra, Lorenzo Fiordelmondo, incontra l’onorevole Laura Boldrini per discutere insieme e presentare il suo ultimo libro ” Questo non è normale. Come porre fine al potere maschile sulle donne” (Chiarelettere). L’appuntamento giovedì 14 aprile alle ore 18, al Circolo Cittadino di Jesi.

Quella di Laura Boldrini è un’opera puntuale che riflette sulla – mancata – parità tra uomo e donna nel nostro Paese. L’autrice raccoglie fatti, testimonianze e storie, evidenzia contraddizioni e discriminazioni perché, dice, «sessismo, derisione, misoginia sono a livelli tali da tenere le donne ancora subalterne e ininfluenti. I metodi discriminatori vengono tollerati, così come l’odio in rete. Tutto tende, come fine ultimo, a intimidire le donne e a espellerle dalla sfera pubblica e politica». La strada verso la parità tra uomo e donna è ancora lunga, per questo serve l’impegno e la volontà di donne e uomini per dare importanza ad entrambi i sessi e poter vivere in una società che rispetti tutti, senza differenze.

Laura Boldrini ha lavorato alla Fao, al Pro­gramma alimentare mondiale (Pam/Wfp) ed è stata portavoce per il Sud Europa dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i ri­fugiati (Unhcr). Ha svolto molte missioni in luoghi di crisi. Nel 2013 è stata eletta presi­dente della Camera dei deputati. Rieletta de­putata nel 2018, da aprile 2021 è presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

L’evento, aperto alla cittadinanza, si svolge nel rispetto delle normative anticontagio.