Fiordelmondo proclamato sindaco di Jesi. Ecco come composto il nuovo Consiglio comunale | Password Magazine

JESI – Passaggio di consegne oggi in comune tra il sindaco uscente Massimo Bacci e il neo eletto primo cittadino Lorenzo Fiordelmondo. Tra i due una stretta di mano, ringraziamenti e gli auguri di buon lavoro per la nuova Amministrazione.

Intanto, l’Ufficio centrale della Prefettura ha completato questa mattina le verifiche dei verbali del turno di ballottaggio, proclamando sindaco Lorenzo Fiordelmondo che dunque è entrato ufficialmente in carica.

Proclamati anche i consiglieri che comporranno il nuovo Consiglio comunale e che saranno i seguenti:

per la maggioranza Emanuela Marguccio, Luca Polita, Filippo Bartolucci, Giacomo Mosca, Maurizio Bregallini, Antonio Balestra, Paola Tonini Cardinali e Paola Montecchiani per il Partito Democratico;

Samuele Animali, Agnese Santarelli, Filippo Cingolani e Francesco Coltorti per Jesi in Comune;

Alessandro Tesei per Jesi Respira,

Lorenza Santarelli per i Repubblicani Europei;

Paola Lenti per Con Senso Civico.

Per la minoranza, oltre a Matteo Marasca (candidato sindaco sfidante al ballottaggio) Marialuisa Quaglieri, Ugo Coltorti e Tommaso Cioncolini per Jesiamo;

Matteo Sorana per Orizzonte Jesi,

Giancarlo Catani per Patto X Jesi;

Francesco Rossetti per Riformisti;

Antonio Grassetti e Chiara Cercaci per Fratelli d’Italia.

Oggi, il neo sindaco Fiordelmondo effettuerà insieme al segretario comunale un primo incontro con gli Uffici:

«Servirà a conoscersi e a comprendere bene come è composto l’organigramma e la fisionomia del Comune, così da poter organizzare le attività – fa sapere il sindaco -. Entro metà luglio è previsto il primo Consiglio comunale mentre sono già iniziati gli incontri per stabilire la composizione della futura Giunta che formalizzeremo appena possibile».

Nel mese di luglio, saranno tre i Consigli comunali previsti: oltre a quello di insediamento, ce ne sarà un secondo per la nomina delle Commissione e successivamente quello per il bilancio. «Proprio da quest’ultimo – spiega Fiordelmondo – inizierà la storia della nuova Amministrazione comunale». E sul rapporto con la minoranza e, in particolare, con l’avversario Matteo Marasca, sfidante al ballottaggio, aggiunge: «Confido in un’opposizione di qualità, che sia in grado di offrire stimoli e idee costruttive».

