Fioriera a fuoco e danni al ristorante La Corte dei Miracoli | Password Magazine

JESI – Va a fuoco la fioriera, bruciando anche parte del muro e una finestra. É quanto accaduto all’alba di stamani ai danni del ristorante La Corte dei Miracoli che sui social ha postato questa mattina la foto della fioriera ridotta in cenere, delimitata dai sigilli dei vigili del fuoco: «Ora siamo passati al fuoco – si legge nel post – sembra che la quarantena abbia risvegliato l’istinto violento». I gestori infatti credono che l’episodio non sia accidentale quanto piuttosto l’opera di qualche vandalo. Non è la prima volta infatti che il locale subisce danni: vandali hanno più volte danneggiato le fioriere e le piante esterne al locale, talvolta rovesciandole a terra, talvolta facendole addirittura sparire. «Escludiamo che si sia trattato di un episodio accidentale» ribadisce il titolare Marco Coccetti determinato ad andare a fondo alla questione. Il gestore si rivolgerà ai carabinieri: saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza a fare luce sui fatti e a stabilire le cause dell’incendio.

Non è escluso infatti che possa essersi trattato di un semplice incidente. Lo sostengono residenti e condomini del complesso Corte Bettini: «Ci sono le registrazioni delle telecamere dove si evince chiaramente che, essendo quel coccione utilizzato dagli utenti del ristorante come posacenere e cestino di carte varie, due ragazzi che passano hanno gettato un mozzicone di sigaretta – commentano sui social -. Non c’è stato nessun atto di vandalismo a nostro avviso».