Fissati i funerali del consigliere comunale Pino Gullace | Password Magazine

JESI – Fissati i funerali del consigliere comunale Pino Gullace, scomparso ieri all’età di 72 anni a causa del covid.

La cerimonia si svolgerà martedì 23 Marzo alle ore 16, nella Chiesa di San Giuseppe. É possibile dare l’ultimo saluto già da oggi, presso l’obitorio dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi.

Tanti i messaggi di cordoglio in ricordo di Pino che si sono susseguiti sul web. A ricordarlo anche le città gemellate di Waiblingen e Mayenne.

Nella sua attività di consigliere, Pino Gullace è stato un punto di riferimento per l’Amministrazione comunale nelle attività legate ai gemellaggi con Waiblingen e Mayenne. La sua disponibilità, la sua capacità di entrare subito in sintonia con gli altri, la sua forte carica umana hanno certamente contribuito – in occasione delle numerose visite ufficiali della delegazione jesina alla città tedesca e a quella francese – a rafforzare quel clima di amicizia, di aggregazione e di condivisione che sono gli aspetti salienti di qualsiasi gemellaggio.

E dunque inevitabilmente sono stati profondi i sensi di cordoglio espressi dalle autorità cittadine di Waiblingen e Mayenne. Il sindaco della comunità tedesca, Andreas Hesky, quello di Mayenne Jean-Pierre Le Scornet, insieme al suo precedessore Michel Angot e all’assessore ai gemellaggi Lyssia Saulnier hanno fatto pervenire in Comune la loro vicinanza alla famiglia Gullace e all’intero Consiglio comunale, ricordando con particolare affetto la figura di Pino che era ormai considerato una persona immancabile in qualsiasi appuntamento istituzionale tra le città gemellate