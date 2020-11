Flash mob di protesta ai giardini, giovani gridano «Lavoro» e «Libertà» | Password Magazine

JESI – Primo week end di coprifuoco, giovani scendono in strada al grido di Italia Libera. «Lavoro» e «Libertà» gli slogan urlati da un gruppo di ragazzi, circa una trentina e senza bandiere di partito, che si sono dati appuntamento ieri sera (7 novembre) ai giardini pubblici per un flash mob. La manifestazione di protesta è iniziata alle 21, dunque in orario ancora consentito ed è durata una ventina di minuti.

«Un flash mob contro la dittatura sanitaria in atto – dicono – Lavoro e libertà, diritti che ci sono stati tolti violentemente da un governo illegittimo, che ci vuole rinchiusi e imbavagliati».

La manifestazione si è svolta, non a caso, davanti al monumento ai Caduti di Jesi di tutte le guerre: i ragazzi hanno sventolato il tricolore, alzato gli striscioni e acceso qualche fumogeno. Il tutto è avvenuto senza scontri, in modo pacifico. «Non molleremo un metro – aggiungono i manifestanti – saremo in piazza anche la prossima settimana. Per il nostro futuro, per riprenderci la nostra vita ed i nostri sacrosanti diritti. Italia Libera!»