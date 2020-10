Flessibilità come opportunità di Benessere | Password Magazine

Rubrica a cura della psicoterapeuta dott.ssa Roberta Anselmi

Nel primo articolo di presentazione accennavo all’importanza della flessibilità come gradiente di benessere ed alla sua perdita come espressione di malessere. Approfondiamo questo aspetto di gran valore. La parola flessibilità è usata, ad esempio, nel mondo del lavoro, per parlare di orari e condizioni lavorative, oppure in riferimento a muscoli ed articolazioni, come sinonimo di capacità del corpo di fare ampi e variegati movimenti garanzia di qualità di vita. È associabile al concetto di resilienza, in riferimento alla capacità di “assorbire un urto senza rompersi”, modellandosi per adattarsi ai cambiamenti sopraggiunti.

Capiamo, perciò, l’importanza e l’attualità di tale elemento, la cui presenza o assenza funge da fattore predittivo e protettivo di benessere psico-fisico ed emotivo, nonché di buon funzionamento socio-organizzativo. Numerose patologie e sofferenze umane presentano una certa fissità di pensiero ed emotiva, costruitasi nel tempo, in relazione ad una certa storia affettiva negativa o traumatica, tale per cui diventa difficile uscire da circuiti mentali e d’azione viziosi, causa di malessere. Impariamo dall’Ambiente ciò che ci fa bene e ciò che ci fa male: una serie di esperienze affettivo-relazionali ripetute si depositano e diventano abitudini, regole, schemi, anche interpersonali, che danno sicurezza nel muoversi nel mondo, per cui le cose sono andate così ieri e si ripeteranno domani, anche quando configurano e mantengono condizioni di sofferenza, perché si ricerca quella familiarità lì, anche se dolorosa.

Da un punto di vista terapeutico la flessibilità, intesa come contrario della rigidità, fa entrare una più ampia e morbida visione di sé, dell’altro e dell’ambiente circostante, tenendo conto di cosa può essere cambiato e cosa no.

Ciò significa sviluppare e potenziare consapevolezza sia dello stile mal adattivo avuto finora sia di cosa si possa fare diversamente, accettando propri limiti ed impotenza. Permette di avere accesso alle parti personali, come creatività e potenzialità, che altrimenti resterebbero sconosciute, ed impiegarle per crescere.

Chiaramente lavorare su ciò richiede un po’ di coraggio: significa cambiare punto di vista, momentaneamente perdersi, sostenendo quel senso di paura ed incertezza che tale condizione porta con sé, per poi ritrovarsi più arricchiti di prima. La flessibilità rappresenta, dunque, una grande opportunità da usare con saggezza. Essere flessibili non a caso ma con intenzionalità e scopo precisi; se ragionata e pensata all’interno della relazione terapeutica, può operare in modo da attuare non per forza una sconvolgente rivoluzione o cambiamento di rotta, ma un adattamento alle esigenze emergenti interne o esterne, che inevitabilmente s’incontrano senza fuggirle né esserne travolti, riuscendo a far spazio a ciò che sopraggiunge, tollerandolo ed adattandolo a ciò che già c’è.