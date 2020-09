Flyfood lancia Flyfood Market: «La spesa a casa con un click» | Password Magazine

JESI – Flyfood lancia Flyfood Market. Il nuovo progetto della vulcanica start up jesina nasce dalla volontà di unire l’esperienza maturata nel mercato del food delivery alla costante esigenza ed abitudine di fare la spesa. Il servizio di spesa a domicilio è attivo da agosto e parte proprio da Jesi. «Oltre al principale obiettivo di offrire un nuovo servizio innovativo – dicono Marco Bigi, Andrea Verdolini e Roberto Falappa, i tre giovani soci del team Flyfood -, c’è la voglia di collaborare con produttori del Made in Marche. Molti dei prodotti già acquistabili sono il fulcro di collaborazioni volte proprio a valorizzare il territorio. Stiamo ancora chiudendo partnership affinché la spesa, oltre che comoda, diventi un incentivo a valorizzare il prodotto nostrano». Insomma Zero chilometri per una spesa a chilometri zero.

Il valore aggiunto del servizio è senza dubbio la comodità di:

– saltare le lunghe file alle casse dei supermercati;

– evitare di portare pensanti buste e casse d’acqua;

– nessun costo supplementare e consegna in un’ora.

Per semplificare la vita dei già oltre 7 mila utenti registrati su Flyfood, l’utente trova tutto in una sola app. Per questo motivo, il servizio di spesa a domicilio Flyfood Market è disponibile all’interno della piattaforma web e app Flyfood.

Si può programmare la spesa e il servizio di consegna è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20.

Il link al sito web è www.fly-food.com/flyfoodmarket.

Chi è FlyFood

Flyfood si occupa di ordinazione di cibo via web e servizi di consegna. A fondarla tre giovani imprenditori jesini: Marco Bigi (30 anni, Amministratore), Andrea Verdolini (28 anni, Responsabile Progetto Flyfood), Roberto Falappa (27 anni, Responsabile Marketing e Comunicazione). Sono loro gli ideatori della piattaforma informatica che, nata tre anni fa, tramite il sito www.fly-food.com permette di ordinare e farsi recapitare dal locale direttamente il cibo a casa o a lavoro.