Flyfood lancia la campagna #InsiemeSiVola

JESI – Dal 15 Maggio al 15 Giugno è attiva la campagna #InsiemeSiVola lanciata e promossa da Flyfood con il patrocinio di Comuni di Jesi e Senigallia.

«Un’iniziativa volta a sostenere l’attività di ristorazione del nostro territorio, un settore con cui collaboriamo da tempo – dicono Marco Bigi, Andrea Verdolini e Roberto Falappa, i tre soci della start up jesina che si occupa di ordinazione di cibo via web e servizi di consegna -. Tale iniziativa (rivolta anche a pizzerie, hamburgerie, gastronomie e gelaterie), interamente gratuita, si sostanzia nella possibilità, da parte dei ristoranti, di vendere tramite la piattaforma Flyfood i propri prodotti al consumatore a prezzi vantaggiosi».

Nulla di diverso da quello che già in parte fanno, ma la differenza sostanziale sta proprio nelle modalità di acquisto e consumo: l’Utente può acquistare online menù completi di varie fasce di prezzo sotto forma di coupon e consumarli entro il 31 dicembre 2020. Il Ristorante, a sua volta, incassa in anticipo favorendo la liquidità e guadagnando un nuovo cliente che in questo periodo potrebbe non sentirsela di tornare a sedersi nei ristoranti.

I “FlyCoupon” sono acquistabili nella piattaforma Flyfood con semplici passaggi:

1- Andare su fly-food.com, inserire il proprio indirizzo e selezionare la modalità “Asporto”

2- Entrare nella pagina Flyfood Coupon e scegliere il coupon che si preferisce, dal ristorante che

si preferisce.

3- Effettuato l’acquisto l’utente riceverà un’e-mail, che identifica il numero dell’ordine, con cui

riscatterà il proprio coupon una volta che si recherà al ristorante.

Se sei un ristorante/hamburgeria/pizzeria/gastronomia/gelateria puoi aderire all’iniziativa

compilando il form.