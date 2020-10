Fondazione Pergolesi Spontini, sospesa l'opera «Notte per me Luminosa» | Password Magazine

JESI – In ottemperanza del nuovo Dpcm. la Fondazione Pergolesi Spontini comunica che è stata sospesa in attesa di nuove disposizioni l’opera «Notte per me Luminosa» di Marco Betta, in programma il 7 e 8 novembre 2020, ed il 5 novembre per anteprima giovani, nell’ambito della 53esima Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi. Non appena possibile, saranno comunicate tutte le informazioni relative ai biglietti già acquistati. «Il Teatro è un luogo sicuro – fa sapere la Fondazione – ci auguriamo di rivederci presto» .