Fontana, il Comitato Garanti chiamato a decidere sul referendum | Password Magazine

JESI – Spostamento dell’obelisco, il Comitato Promotore del referendum abrogativo delle delibere di Giunta e di Consiglio Comunale mediante le quali il Comune di Jesi ha accettato il legato Morosetti, informa che sta proseguendo nelle proprie attività di promozione.

«In particolare – si legge in una nota stampa – avvicinandosi la data della pronuncia del Comitato dei Garanti circa l’ammissibilità della proposta di referendum, proprio ieri è stato contattato il Comitato dei Garanti stesso, chiedendo ufficialmente sia aggiornamenti circa lo stato del processo decisionale in corso, sia una convocazione finalizzata a consentire al Comitato Promotore di potersi esprimere ulteriormente per delucidare eventuali dubbi. Qualora non fosse possibile ottenere una convocazione (né in presenza, né on-line), è stato chiesto di poter inviare memorie scritte ad integrazione ed eventuale chiarimento della proposta avanzata, al fine di favorire l’iter decisionale del Comitato dei Garanti».