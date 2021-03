Fontana, il figlio di Morosetti: «Lasciate tutto com'è. Rinunciate allo spostamento» | Password Magazine

Roberto Morosetti, figlio del mecenate Cassio, che è intervenuto nel dibattito social sullo spostamento della fontana delle leonesse. JESI – «Ve lo chiedo sinceramente. Lasciate stare tutto com’è. Rinunciate allo spostamento». L’appello arriva da, figlio del mecenate, che è intervenuto nel dibattito social sullo spostamento della fontana delle leonesse. Era già successo, sempre sulla pagina Facebook “Piazzalibera” del comitato promotore del referendum contro il lascito.

«Certamente mio padre non si era reso conto di tutte le difficoltà relative alla ricollocazione della fontana in Piazza della Repubblica – spiega. – Sono certo del fatto che non si riusciranno a rispettare i tempi dettati dal testamento. D’altra parte io non ho nessun potere per modificare il testamento di mio padre».

I lavori in piazza Federico II propedeutici allo spostamento sono intanto iniziati: «Prevedo un grande esborso di denaro da parte del Comune. Vedo lavori di sistemazione delle due piazze che si protrarranno per anni, con disagi e quant’altro. Vedo il disappunto da parte della cittadinanza. Leggo le perplessità avanzate dalla stampa locale – scrive Morosetti. – Prevedo anche il fatto che mio padre sarà per sempre oggetto di disprezzo da parte degli jesini, ed erano ben altre le sue aspettative. Ma a questo punto mi domando: ma non sarebbe meglio che lasciaste perdere, che lasciaste tutto come sta e che i soldi del testamento vadano alle associazioni citate nel lascito? Ve lo chiedo sinceramente. Lasciate stare tutto com’è. Rinunciate allo spostamento.

A questo punto sono certo che mio padre, che amava Jesi quanto l’amate voi, sarebbe più contento così».