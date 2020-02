Fontana monumento Pergolesi, intervento di manutenzione in programma

JESI – Programmata per tempo e possibile solo dopo l’attivazione della fontana per capirne meglio le modalità di intervento, sarà effettuata in settimana una piccola manutenzione al monumento Pergolesi, per permettere la piena aderenza della guaina impermeabile alla vasca di accumulo dell’acqua.

«Si tratta di una semplice stuccatura, affidata comunque ad un restauratore professionista, che consentirà il corretto deflusso dell’acqua dagli augelli senza che la stessa si infiltri, attraverso una minuscola fessura, nell’intercapedine tra la vasca e la guaina – fa sapere il Comune -. Pertanto da domani l’acqua sarà provvisoriamente tolta dalla fontana. Una volta asciugata la vasca, si procederà nel fine settimana alla stuccatura prevista. Tempo dieci giorni per consentire allo stucco di tirare e saldarsi a dovere, dopodiché l’acqua tornerà regolarmente a zampillare nella vasca».