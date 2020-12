Spostamento fontana, nasce Comitato per il referendum abrogativo | Password Magazine

JESI – Eredità Morosetti, nasce il Comitato promotore per arrivare al referendum abrogativo sulla decisione di spostare la fontana delle leonesse.

Lo annuncia il gruppo politico Jesi in Comune, all’opposizione in Consiglio, che già aveva presentato insieme al PD una proposta referendaria bocciata però dalla maggioranza.

Da Jesi in Comune pieno sostegno al comitato: «Spazio ai cittadini, dunque, visto che tantissimi hanno palesato la propria contrarietà alla decisione, e più in generale all’atteggiamento della maggioranza sorda alle richieste della città. Saranno i cittadini a portare avanti la proposta referendaria al Comitato dei garanti, con il supporto organizzativo di Jesi in Comune e del Partito Democratico che metteranno a disposizione le sedi e le eventuali informazioni necessarie per consentire al Comitato di svolgere il suo ruolo. Vogliamo dare un segnale di apertura e siamo quindi a disposizione di quanti si impegnano in prima persona».

Sarà a breve costituita una pagina Facebook per consentire alle persone interessate di far parte di questo gruppo e darsi da fare per seguire tutti i passaggi. «Parallelamente – aggiunge Jesi in Comune – stiamo valutando anche di proporre un sondaggio. Una forma di consultazione meno partecipativa del referendum ma più veloce da realizzare, prevista dallo Statuto e disciplinata dall’art. 18 del Regolamento sugli istituti di partecipazione. Il sondaggio avrebbe potuto essere avviato direttamente da un’amministrazione interessata a conoscere l’opinione dei cittadini. Ma è possibile arrivare a conferire un incarico ad una società esperta in materia, con risultati che dovranno essere portati a conoscenza dell’amministrazione e della cittadinanza, anche su istanza di almeno un terzo dei Consiglieri».