Fontana obelisco, completato il trasferimento: attesa la conferma del lascito | Password Magazine

JESI – Completati i lavori alla fontana nella nuova sede di piazza della Repubblica. C’è anche l’acqua, ora, che zampilla dalle leonesse, trasferite insieme al resto da piazza Federico II davanti al teatro. L’intervento di traslazione è completo: Morosetti aveva lasciato in eredità 2 milioni di euro affinché l’obelisco, trasferito davanti al Duomo nel 1949, tornasse nella sua sede originaria. Il 21 luglio scadono i termini del lascito e, se tutto sarà stato eseguito come richiesto, il Comune riceverà la somma. Sarà il curatore testamentario, che già domani pomeriggio potrebbe effettuare il sopralluogo di verifica, a confermare il lascito e a disporne l’erogazione.

La vicenda dello spostamento ha fatto discutere la città in questi mesi, perfino gli ultimi giorni: perplessità hanno suscitato la prova luci che ha visto l’obelisco illuminarsi di vari colori, come il blu o il viola. Un aspetto che non è passato inosservato al comitato cittadino Piazzalibera, contrario allo spostamento, che ha postato la foto sui social.

Ma il Comune aveva replicato: «La fontana non sarà illuminata di viola. Venerdì è stata accesa la prima tonalità che avevano per la prova acqua. La luce sarà di una tonalità calda, adatta al centro storico».